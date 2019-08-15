Пьяная жительница Бурятии таскала сестру за волосы и ударила табуреткой





Затем женщина взяла бутылку водки со стола, которую они распивали, и бросила на пол. Осуждённая пыталась успокоить сестру, однако это ещё больше разозлило её. Буйная жительница Бурятии схватила и стала дёргать родственницу за волосы, уронила на пол, при этом пнула три раза, затем схватила стул и ударила им.



Женщина пыталась дать отпор сестре, но не смогла, поскольку агрессивная родственница физически крупнее и сильнее её.





Та же не унималась и вновь схватила её за волосы и нагнулась за стулом, чтобы ещё раз ударить. В этот момент перепуганная женщина стала шарить рукой по столу, схватила нож и, не целясь, ударила им. После этого сестра повернулась к ней, стала вырывать нож и дважды порезала себе руку.



Потерпевшая полагает, что она сама виновата в том, что получила ножевое ранение, так как спровоцировала ссору, избила сестру.





Сёстры помирились, и женщина просила строго не наказывать родственницу. Также осуждённая оказывала материальную помощь потерпевшей.



Суд приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.



Кяхтинский районный суд Бурятии признал виновной женщину по ч.1 ст.114 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».Преступление произошло во время ссоры. На кухне женщины распивали спиртное, через некоторое время к компании присоединилась пьяная сестра осуждённой. Она стала высказывать ей претензии.