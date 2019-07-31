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В Бурятии в ДТП пострадал 23-летний парень

В Бурятии в ДТП пострадал 23-летний парень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он госпитализирован в больницу

Накануне в Прибайкальском районе около 6 часов утра 23-летний водитель «Кия Форте», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на 80 км. наехал на стоящий автомобиль «МАЗ». В результате аварии водитель легковой машины с травмами были госпитализирован в районную больницу. 

 
ДТП Бурятия
 
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