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В Иркутской области снова наводнение

В Иркутской области снова наводнение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Из-за обильных осадков в Иркутской области вновь началось подтопление населённых пунктов

28 июля из-за осадков и высокого уровня грунтовых вод в зону подтопления попали 6 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего на 7 часов утра 29 июля подтопленными остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий, 147 жилых домов. Эвакуировано 1076 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них 8 детей.

В Нижнеудинске подтоплены подвальные помещения 92 жилых домов, жители остаются в своих домах. В Тулуне подтоплены 123 придворовых территорий, в превентивных целях самостоятельно эвакуировался 41 человек. Уровень воды в реке Ия составил 763 сантиметра, это превышает критическую отметку более чем на полметра, сообщает пресс-служба администрации Тулуна. В Байкальске произошло разрушение одного пролета моста. В Зиме грунтовыми водами подтопило придомовые территории 48 домов. Из оздоровительного лагеря «Окинец» вывезли 75 детей в Саянск.

Мэр Шелехова Максим Модин ввёл режим повышенной готовности. Река Катаржанка в Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают поселок Большой Луг и садовое товарищество «Алюминщик». Об этом сообщил мэр в Instagram:





По его информации, из-за ливней сильно поднялся уровень воды в реке Олхе и, по прогнозу, паводок будет усиливаться. Принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черёмушки». При необходимости людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.

С целью исключения рисков подтопления прибрежных территорий рек Иркут и Олха попуски воды на Иркутской ГЭС уменьшены на 200 кубометров в секунду. Такое решение принято на КЧС Иркутской области, сообщает пресс-служба компании «Евросибэнерго — гидрогенерация».

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29-30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках. На реке Ие в районе города Тулуна – до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек.

- Проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил. Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведен до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

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