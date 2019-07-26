Жительница Бурятии украла у родственницы планшет

Она совершила кражу, чтобы вернуть долг



Вечером 23 июля в дежурную часть Иволгинского района с заявлением о краже планшета из дома обратилась 40-летняя жительница села Сотниково. Конкретную дату пропажи она пояснить не смогла. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



Похищенный планшет найден полицейскими в одном из ломбардов. Подозреваемой оказалась 28-летняя ранее не судимая родственница женщины. Она рассказала, что деньги ей были нужны для возврата долга.



- Похищенное изъято, возвращено владелице. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

