В Забайкалье изъяли самую крупную партию героина за последние годы

Полицейские изъяли около двух тысяч разовых доз героина



Одновременно в нескольких районах Читы при силовой поддержке бойцов спецподразделения оперативники и следователи задержали 16 участников организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



57-летняя женщина, её дочь и 31-летний читинец организовали группу дилеров, в которую входили не менее 30 человек. В течение года организаторы поставляли героин из Иркутской области и Хабаровского края, другие участники группы продавали его в Чите как лично, так и через тайники. Продавцы совершили не менее 64 сбытов героина.



В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 500 граммов героина, что составляет около двух тысяч разовых доз. У одного из организаторов изъято 500 тысяч рублей, предположительно добытых преступным путем.



Действия задержанных квалифицированы по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В отношении всех 16 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



За последние годы это самая крупная партия героина, изъятого из незаконного оборота в Забайкалье.



