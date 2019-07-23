В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей

Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»



В Иркутске полицейские пресекли деятельность организованной группы из 11 человек, они подозреваются в незаконной банковской деятельности.



В рамках операции было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Сотрудники ОВД изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.



Участники группировки обвиняются в оказании банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые проводили операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. Они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.



Подозреваемые вели деятельность на протяжении двух лет, и за это время предположительный доход составил 15 миллионов рублей.



Четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Сейчас устанавливаются другие возможные участники нелегального бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

