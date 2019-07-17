В Усть-Илимске поймали грабителя с «пистолетом»

За несколько часов он успел ограбить две организации
В Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин и ограблении офиса финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Сообщение о противоправном деянии поступило в дежурную часть из микрофинансовой организации, расположенной в левобережной части Усть-Илимска, 30 июня. Сотрудница офиса рассказала полицейским, что за полчаса до закрытия в помещение зашёл неизвестный мужчина и похитил у неё более 2 тысяч рублей, после чего скрылся.
Спустя два часа в полицию поступило новое сообщение о нападении на магазин в посёлке Железнодорожный. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестный в маске вошёл в помещение магазина и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил денежные средства в сумме 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний усть-илимец, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Как стало известно оперативникам, в качестве орудия совершения противоправного деяния, подозреваемый предположительно использовал макет пистолета.
По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела признакам грабежа и разбоя, максимальные санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 и 10 лет соответственно. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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