В Ангарске «накрыли» два подпольных казино

Следователи изъяли документы, которая подтверждает преступную деятельность



В Ангарске оперативники пресекли подпольную деятельность сети игорных заведений.



Из двух нелегальных казино сыщики и следователи изъяли 42 игровых компьютера и 4 игровых автомата с купюроприёмниками, компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты и флеш-накопители, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также деньги.



В настоящее время в отношении четверых подозреваемых в возрасте от 27 до 55 лет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

