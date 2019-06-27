Следователи изъяли документы, которая подтверждает преступную деятельность
В Ангарске оперативники пресекли подпольную деятельность сети игорных заведений.
Из двух нелегальных казино сыщики и следователи изъяли 42 игровых компьютера и 4 игровых автомата с купюроприёмниками, компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты и флеш-накопители, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также деньги.
В настоящее время в отношении четверых подозреваемых в возрасте от 27 до 55 лет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске «накрыли» два подпольных казино
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