В Бурятии нефритчиков обвиняют в похищениях людей

В Народном Хурале сегодня зачли «крик о помощи» жителей баунтовского посёлка



Жители посёлка Россошино Баунтовского района Бурятии обвинили компанию, занимающуюся добычей нефрита, в природоохранных нарушениях и даже похищениях местных жителей. Обращение местных жителей зачитал на сессии Народного Хурала депутат Виктор Малышенко.



«Мы на протяжении существования посёлка Россошино занимаемся традиционной хозяйственной деятельностью, для нас охота и рыбалка являются основой существования. Вместе с тем посёлок имеет статус эвенкийского. Это наш быт, еда и достаток, на это мы и наши семьи существуют», - говорится в начале обращение. Далее в нём утверждается, что после прихода частной компании всё изменилось.



«Нас, коренных жителей стали выгонять с охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было где вести промысловую охоту. Фактическим не имея прав и документов, компания перекапывает русло нерестовой реки Нижняя Цыпа большой техникой, добывая камень, в реке нерестятся краснокнижные рыбы», - пишут местные жители.



По их словам, нефритчики патрулируют реку, а у местных жителей отбирают средства передвижения. Самих людей задерживают и увозят на рудники, где содержат до четырёх дней, говорится в обращении жителей Россошино.



«На руднике построена своя тюрьма, нас там фотографируют, собирают на нас досье, потом наше имущество приводят в негодность. Спальные мешки отбирают, продукты уничтожают, портят обувь, дают горсть крупы и потом отпускают на все четыре стороны. В нашей тайге зачастую это смерть», - заявляют местные жители.

