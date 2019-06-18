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Иркутяне похитили человека и требовали выкуп 2 миллиона

Происшествия, 
Банду задержали и заключили под стражу

В Иркутске семерым местным жителям предъявлено обвинение за похищение человека и вымогательство в особо крупном размере. Среди задержанных одна девушка.

По версии следствия, в мае обвиняемые в микрорайоне Юбилейный Иркутска блокировали автомобиль «Тойота Королла», которым управлял неизвестный мужчина. Ему угрожали травматическим пистолетом, а затем силой пересадили в автомобиль.

- Мы ему сказали, чтобы он вылез из машины. Он вылез, сел в нашу и мы продвинулись вперёд. Чтобы немножко не тупил, подзатыльники ему два раза дали, - рассказал один из обвиняемых.

После мужчину увезли в квартиру, где удерживали около суток.

- Всё это время в отношении мужчины применяли физическую силу, одевали на него наручники, требуя за освобождение 2 миллиона рублей. После того, как родственники мужчины передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, потерпевшего отпустили, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Во время обысков в квартирах подозреваемых следователи изъяли большое количество огнестрельного оружия.

Задержанных заключили под стражу.

- В настоящее время следователи СКР проводят с обвиняемыми проверки показаний на месте преступления, допрашивают свидетелей. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в СУ СКР по Иркутской области.

похищение человека
 
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