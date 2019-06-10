В Иркутске у драгдидера изъяли кокаин и 200 таблеток экстази

В арендуемой квартире с помощью служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили спрятанные наркотики. Это свыше 80 граммов кокаина и более 200 таблеток экстази.











Полицейские получили информацию о причастности 32-летнего ранее судимого уроженца Ангарска к наркоторговле в Иркутске. После того как информация подтвердилась, оперативники задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Наркотики планировались к продаже в ночных клубов, карты которых подозреваемый хранил вместе с запрещёнными веществами. Если бы дилеру продать все наркотики, он бы обогатился более чем на миллион рублей.Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Решением суда подозреваемый помещен под стражу.Устанавливаются лица, причастные к организации канала поставки наркотиков.