В Иркутске подростки угнали три автомобиля

В ходе розыска угнанные автомобили были обнаружены брошенными в лесу. Некоторые машины находились в частично разобранном состоянии.









Несколько дней назад в дежурную часть полиции Иркутска поступили сообщения об исчезновении сразу трёх автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов микрорайона Топкинский.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к происшествиям причастен 19-летний житель деревни Грановщина Иркутского района. По предварительным сведениям, подельником подозреваемого стал 17-летней житель села Московщина, а также трое его сверстников.Возбуждены уголовные дела по статья «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».В полиции предполагают, что в действиях организатора преступлений усматривается состав ещё преступления по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Санкция статьи позволяет суду назначить виновному наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.