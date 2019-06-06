Информация передана в лесничество для оперативной ликвидации
Накануне в рамках расследования природного пожара в 10 километрах от села Большая Елань Усольского района дознаватели МЧС выявили разрозненные очаги возгораний торфяных отложений в лесу.
Для проверки информации на место была направлена межведомственная патрульная группа. При помощи беспилотных летательных аппаратов были обнаружены 12 очагов подземных пожаров. На поверку ими оказались небольшие локальные возгорания торфяных отложений.
Специалисты нанесли выявленные очаги на карту местности, информация передана в лесничество для их оперативной ликвидации.
- Полученный в 2015 году опыт по тушению торфяных пожаров мы используем и сегодня. Ликвидация возгораний производится при помощи тяжёлой инженерной техники путём перемешивания горящего торфа с грунтом. Благодаря применению беспилотников удается своевременно выявлять и оперативно ликвидировать очаги природных пожаров на небольшой площади, - отметил начальник усольского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Шлегер.
В настоящее время в Иркутской области мониторинг торфяников ведётся еженедельно силами администраций и пожарно-спасательных гарнизонов. На особом контроле - Иркутский, Ангарский, Качугский, Усольский и Тулунский районы. На их территории за последние пять лет были зафиксированные крупные возгорания торфяных отложений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области беспилотники нашли горящие торфяники
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