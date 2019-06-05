Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей
5 июня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение по громкому делу ПАО «БайкалБанк». На скамье подсудимых оказались экс-председатель правления «БайкалБанка» Виталий Авдеев и четверо высокопоставленных представителей банка.
Они признаны виновными в покушении на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота, недвижимости на общую сумму свыше 895 миллионов рублей. Все фигуранты получили реальные сроки.
- Участники группы признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Покушение на присвоение». Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: организатору преступной группы 7 лет, председателю правления банка 6 лет 6 месяцев, остальным соучастникам в зависимости от их роли в совершении преступления от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также всем назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а председателю правления – лишение права занимать должности в кредитных организациях сроком на 3 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 году суд вынес решение по делу бывшего председателя совета директоров «БайкалБанка» Александра Венедиктова. Он, а также несколько подельников, получили условные сроки.
Банк России отозвал лицензию у «БайкалБанка» 18 августа 2016 года. После этого вскрыли вывод активов на крупные суммы, было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства «БайкалБанка».
В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей
В Бурятии ежедневно патрулируют леса
Ещё одна женщине пришлось прыгать из горящей квартиры
Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом
В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»
Он действует в Заиграевском районе
Они целый час держались за лодку в воде
Хозяйка дома отправилась к родственникам
Пострадали в результате опрокидывания двое детей
Об этом заявил замглавы минпромторга РФ Олег Бочаров
Вскоре они предстанут перед судом
Для имитации кражи юноша пролез через форточку
Также изъято 5,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. ВИДЕО
До этого он совершил серию грабежей
Свыше миллиона рублей похитили аферисты у двоих пенсионеров