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В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию

В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей

5 июня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение по громкому делу ПАО «БайкалБанк». На скамье подсудимых оказались экс-председатель правления «БайкалБанка» Виталий Авдеев и четверо высокопоставленных представителей банка.

Они признаны виновными в покушении на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота, недвижимости на общую сумму свыше 895 миллионов рублей. Все фигуранты получили реальные сроки.

- Участники группы признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Покушение на присвоение». Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: организатору преступной группы 7 лет, председателю правления банка 6 лет 6 месяцев, остальным соучастникам в зависимости от их роли в совершении преступления от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Также всем назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а председателю правления – лишение права занимать должности в кредитных организациях сроком на 3 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 году суд вынес решение по делу бывшего председателя совета директоров «БайкалБанка» Александра Венедиктова. Он, а также несколько подельников, получили условные сроки.

Банк России отозвал лицензию у «БайкалБанка» 18 августа 2016 года. После этого вскрыли вывод активов на крупные суммы, было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства «БайкалБанка».
Байкалбанк хищение
 
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