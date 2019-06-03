В Улан-Удэ девушка на «Камри» устроила ДТП

Авария произошла сегодня на улице Революции 1905 года
Сегодня около 11 часов утра на улице Революции 1905 года произошло ДТП. По словам свидетеля аварии, девушка за рулём «Тойоты Камри» выезжала с прилегающей территории со стороны магазина «Титан» в сторону вокзала.
- Она не предоставила преимущество движения автомобилю «Хонда Эйрвейв». У виновника ДТП отсутствует страховой полис, - сообщил очевидец.
К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Судя по снимкам, у «Хонды» спустило колесо.
Кроме того, авария вызвала пробку.
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Авария произошла сегодня на улице Революции 1905 года
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