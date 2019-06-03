В Улан-Удэ девушка на «Камри» устроила ДТП

- Она не предоставила преимущество движения автомобилю «Хонда Эйрвейв». У виновника ДТП отсутствует страховой полис, - сообщил очевидец.











Кроме того, авария вызвала пробку.























Сегодня около 11 часов утра на улице Революции 1905 года произошло ДТП. По словам свидетеля аварии, девушка за рулём «Тойоты Камри» выезжала с прилегающей территории со стороны магазина «Титан» в сторону вокзала.К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Судя по снимкам, у «Хонды» спустило колесо.