Инструкция по изготовлению находилась в Интернете
В Советский районный суд Улан-Удэ обратился Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор с иском признать информацию об изготовлении ям-ловушек для диких животных запрещённой к распространению. Информация о конструкции сопровождалась графическими материалами, принципами действия, инструкцией по установке пронзающих ловушек.
Информация находилась в свободном доступе, сайт не требовал регистрации, материалы можно было с лёгкостью копировать.
- Охота с применением запрещённых способов с помощью пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков, противоречит правилам охоты и является незаконной. Следовательно, предоставление описания самостоятельного изготовления ловушек с использованием сети Интернет, фактически является распространением информации о незаконном способе охоты, способной нанести вред животному миру и человеку, в нарушение требований действующего законодательства, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. Информация признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.
Копия решения направлена в управление Роскомнадзора по Бурятии для включения этой страницы сайта в единую автоматизированную информационную систему запрещённых доменов.
Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Жителям Бурятии предлагали строить запрещённые ямы-ловушки
Происшествия, Фото:
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