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Жителям Бурятии предлагали строить запрещённые ямы-ловушки

Жителям Бурятии предлагали строить запрещённые ямы-ловушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инструкция по изготовлению находилась в Интернете

В Советский районный суд Улан-Удэ обратился Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор с иском признать информацию об изготовлении ям-ловушек для диких животных запрещённой к распространению. Информация о конструкции сопровождалась графическими материалами, принципами действия, инструкцией по установке пронзающих ловушек.

Информация находилась в свободном доступе, сайт не требовал регистрации, материалы можно было с лёгкостью копировать.

- Охота с применением запрещённых способов с помощью пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков, противоречит правилам охоты и является незаконной. Следовательно, предоставление описания самостоятельного изготовления ловушек с использованием сети Интернет, фактически является распространением информации о незаконном способе охоты, способной нанести вред животному миру и человеку, в нарушение требований действующего законодательства, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. Информация признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Копия решения направлена в управление Роскомнадзора по Бурятии для включения этой страницы сайта в единую автоматизированную информационную систему запрещённых доменов.

Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
охота дикие животные
 
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