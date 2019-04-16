12-летняя девочка попала в больницу
Накануне, 15 апреля около 14 часов на просёлочной дороге в СНТ «Росинка» в Заиграевском районе Бурятии неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку. Он бросил ребёнка, не оказав помощи, и скрылся с места.
- Пострадавшая с травмами госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Ни личность сбежавшего водителя, ни марка его автомобиля пока не установлены.
В паблике ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ появилась информация о том, что водитель девочку переехал, нанеся ей серьёзные травмы. В сообщении говорится, что ребёнка обнаружили в тяжёлом состоянии соседи, которые отправились на заправку за бензином.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля похожее ЧП произошло в Улан-Удэ. Водитель сбил 12-летнюю девочку прямо на «зебре», после чего сбежал. В тот же день его машину нашли во дворе дома, а затем задержали и виновника аварии. Им оказался 18-летний студент.
В Бурятии ищут водителя, бросившего сбитую им девочку
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