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В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего девочку

В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего девочку
Происшествия, 
Водителем «Тойоты Левин» оказался 18-летний студент одного из вузов города

В столице Бурятии задержан водитель, который вчера утром совершил ДТП на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался 18-летний студент одного из вузов Улан-Удэ, не имеющий права управления транспортным средством.

- Молодой человек будет привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», водитель «Тойоты Левин» на улице Жердева сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина, находившийся за рулём машины, скрылся с места аварии. Информацию о розыске распространили в соцсетях и СМИ. 

Позже бдительные горожане сообщили о том, что машина находится во дворе дома № 94 по улице Ключевская. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль. Водителя просили «сдаться».


ДТП
 
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