В Забайкалье «накрыли» цех по розливу водки

Всего было обнаружено двух тонн немаркированной водки



Полицейские обнаружили в Читинском районе нелегальный цех по розливу алкогольной продукции. В частном доме оперативники изъяли свыше двух тонн немаркированной водки. На бутылках вместо акцизных марок были наклеены бумажные ярлыки, лишь внешне схожие со специальными марками, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Кроме того, в складских помещениях сотрудники полиции обнаружили канистры со спиртосодержащей жидкостью, семь тысяч пустых бутылок с этикетками для водки различного наименования и другую фурнитуру для изготовления алкоголя.



- По подозрению в совершении противоправных действий, связанных с изготовлением и хранением немаркированной алкогольной продукции, задержаны двое жителей Читы. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, - уточнили в УМВД.



Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания.



