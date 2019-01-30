В Иркутске девушка украла конверт с деньгами



В Иркутске разыскивают девушку, которая подозревается в краже конверта с деньгами, забытого у банкомата.



Инцидент произошёл в павильоне, расположенном на улице Новаторов в областном центре, 23 января. Одна из посетительниц оставила на банкомате конверт с подаренными ей накануне деньгами.



Этим воспользовалась другая девушка. Камера наблюдения зафиксировала, как она взяла конверт, в котором находились 13 тысяч рублей, после чего скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

