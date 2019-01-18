В Улан-Удэ назвали три основные версии крушения вертолёта



Следствием рассматривается 3 версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время совместно с Межгосударственным авиационным комитетом проводится расследование причин катастрофы вертолета. Сотрудниками следственного управления совместно с представителями МАК и завода изготовителя (Итальянская республика) проведён детальный осмотр разбившегося вертолёта.

Технические характеристики воздушного судна AgustaWestland AW119 Koala не предусматривают наличие бортовых самописцев (чёрных ящиков).

Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следствием рассматривается 3 версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжают расследование уголовного дела по факту крушения вертолёта по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).