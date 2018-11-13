Мужчину передали медикам
Накануне, 12 ноября, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ по улице Столбовая идёт дым из теплового коллектора.
- Во время тушения пожарными в бессознательном состоянии был вынесен на воздух мужчина без документов. Его передали сотрудникам «скорой помощи», - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар уничтожил мусор в коллекторе. Огонь потушили в 22:28, было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.
В Улан-Удэ на пожаре в коллекторе пострадал бездомный
Происшествия, Фото:
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