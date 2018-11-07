Забайкалец отдал мошенникам с «Дрома» миллион рублей



Автомобиль должны были доставить в Хилок автовозом, однако после перечисления денег, продавец прервал общение с забайкальцем. Стоит отметить, что мошенник предоставил потерпевшему копии документов на автомобиль, свой паспорт и договор купли-продажи, что подкупило доверчивого мужчину.



Кроме того, почти 200 тысяч рублей лишился 71-летний пенсионер из Читы, поверив мошенникам, которые пообещали ему компенсацию за некачественный товар.



Несколько лет назад потерпевший через интернет приобретал таблетки для похудения, а в этом году ему позвонили якобы представители правоохранительных органов из Москвы и сообщили, что приобретённая ранее продукция была поддельная и за её покупку читинцу полагается компенсация в размере 400 тысяч рублей.



Пожилой мужчина множество раз говорил по телефону с мошенниками, представляющимися работниками Генеральной прокуратуры, Центробанка и других ведомств. Им всё же удалось убедить пенсионера перечислить 193 тысячи рублей за страховку и доставку компенсации в Читу.



Полицейские отмечают, что просьбы мошенников об оплате страховок и транспортных расходов являются одним из наиболее распространённых приёмов отъёма денег у доверчивых граждан.



Также, чтобы не стать жертвой мошенников, орудующих на сайтах бесплатных объявлений, необходимо лично осматривать товар перед покупкой и только потом отдавать за него денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



На сайте «Дром.ру» 53-летний мужчина нашёл объявление о продаже в Москве подержанного автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», за 1 миллион 50 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, забайкалец смог уменьшить цену до 1 миллиона рублей, отправив всю сумму двумя частями на банковскую карту лже-продавца.