В Улан-Удэ устроили акт вандализма у оперного театра

На площадке позади Бурятского театра оперы и балета неизвестные выломали перила. Судя по всему, ЧП произошло в тёмное время суток. В паблике «Аноним 03» появились фото сломанных перил, лежащих на земле.
В комментариях улан-удэнцы выражают возмущение. «Так и останутся жить в стране бардака», «Жаль, что у нас есть такие люди, которые не ценят ничего», «Это точно не дети, там дурь какую надо иметь, чтобы так оторвать их», - делятся горожане.
Виновных в разрушении площадки пока не нашли, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе оперного театра. Неизвестна пока и сумма ущерба. Ремонт, судя по всему, предстоит делать за счёт средств театра.
- Сейчас выясняют, как это произошло, - уточнили в пресс-службе оперного.
Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первый случай разрушения конструкций на площадке позади оперного театра. Похожий инцидент произошёл летом этого года.