В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими











- Только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, сосредоточенность и внимательность поможет избежать трагических ситуаций и опасных моментов на дороге, а употребление алкоголя и вождение автомобиля – две несовместимые вещи, - отмечают в Госавтоинспекции.



Вчера около 19 часов 59-летний водитель машины марки «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Карлук в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч».В результате ДТП 50-летняя женщина, находившаяся за рулём «хетчбэка», госпитализирована в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель внедорожника, также получивший телесные повреждения, направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.