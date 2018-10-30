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В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Происшествия, 
Водитель внедорожника вылетел на встречную полосу

Вчера около 19 часов 59-летний водитель машины марки «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Карлук в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч».

В результате ДТП 50-летняя женщина, находившаяся за рулём «хетчбэка», госпитализирована в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Водитель внедорожника, также получивший телесные повреждения, направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.



- Только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, сосредоточенность и внимательность поможет избежать трагических ситуаций и опасных моментов на дороге, а употребление алкоголя и вождение автомобиля – две несовместимые вещи, - отмечают в Госавтоинспекции.
ДТП
 
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