Забайкалец зарезал отца-тирана

Между ними возникла застольная ссора





Прокурора Железнодорожного района Читы направила в суд уголовное дело на местного жителя, который во время застолья убил ножом своего отца - «домашнего тирана», как его охарактеризовали свидетели. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет колонии.





Ночью в июне во время застолья сын с отцом поругались. Мужчина ударил отца не менее 23 раз ножом. От полученных травм, тот скончался на месте.





Соседи рассказали, что отец семейства был «домашним тираном», который злоупотреблял спиртными напитками, дебоширил в семье. Сын, в свою очередь характеризуется с положительной стороны дома и на работе.







Молодой человек во время убийства не был в состоянии аффекта. Санкция статьи «Убийство» предусматривает ему максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.