В Иркутске на пожаре эвакуировали 87 осуждённых

Пожар произошёл в исправительной колонии №6



Сегодня, 12 октября, в 13.00 загорелась кровля деревянного общежития для осуждённых на территории исправительной колонии № 6 Иркутска. В здании находились 87 осужденных, их эвакуация прошла успешно. Пострадавших нет.



В тушении горящего здания принимают участие 2 пожарных машины исправительного учреждения и 3 машины МЧС.



Площадь пожара, материальный ущерб, а также причины возгорания будут определены позднее, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

