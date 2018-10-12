Пожар произошёл в исправительной колонии №6
Сегодня, 12 октября, в 13.00 загорелась кровля деревянного общежития для осуждённых на территории исправительной колонии № 6 Иркутска. В здании находились 87 осужденных, их эвакуация прошла успешно. Пострадавших нет.
В тушении горящего здания принимают участие 2 пожарных машины исправительного учреждения и 3 машины МЧС.
Площадь пожара, материальный ущерб, а также причины возгорания будут определены позднее, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
В Иркутске на пожаре эвакуировали 87 осуждённых
Происшествия, Фото:
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