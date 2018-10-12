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«Ботинок улетел на пару метров»: В Улан-Удэ мужчина попал под колёса авто

«Ботинок улетел на пару метров»: В Улан-Удэ мужчина попал под колёса авто
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Наезд произошёл в тёмное время суток

Накануне, 11 октября в 19.35, произошёл наезд на пешехода на улице Бабушкина. Мужчина переходил дорогу вблизи «зебры». 

- Водитель автомобиля Toyota Carib, следуя по улице Бабушкина со стороны улицы Балтахинова, в районе дома № 2 совершил наезд на 32-летнего мужчину, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. 





Пострадавший доставлен в медучреждение.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за ДТП образовалась большая пробка.

- Оказалось, что сбили человека. На самом деле очень страшно, потому что там пешеходный переход не освещается, и водитель запросто может сбить человека. Когда подъехали немного поближе, то увидели следы крови, там аж ботинок улетел на пару метров. Так что берегите себя, - поделилась в паблике «Аноним 03» проезжавшая мимо улан-удэнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Комарова был насмерть сбит мужчина.

ДТП
 
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