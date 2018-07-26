В Твери в брошенном авто нашли трупы хаски из Читы

Собаки отправлялись для показа на выставку



В Твери обнаружили в багажнике брошенного на парковке автомобиля двух собак породы хаски. Их отправили хозяйки из Читы и Москвы, для показа на выставке, сообщает «ТВ-Тверь».



- В багажнике автомобиля, припаркованного возле торгового центра «Тверь Лэнд», 13 июля обнаружили мёртвых щенков хаски. Машина ВАЗ 2112, брошенная на стоянке, привлекла внимание прохожих благодаря резкому запаху и роящимся мухам, - говорится в видео.



Ветеринарная лаборатория заключила, что причиной смерти обеих собак стала остановка дыхания. Документы журналистам предоставили местные зоозащитники - официально информация не публиковалась.



Телеканал сообщил, что собак содержала тверчанка Дарья - известный хэндлер - профессионально занималась показом собак на выставках.

Где сейчас находится девушка неизвестно.

