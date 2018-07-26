Собаки отправлялись для показа на выставку
В Твери обнаружили в багажнике брошенного на парковке автомобиля двух собак породы хаски. Их отправили хозяйки из Читы и Москвы, для показа на выставке, сообщает «ТВ-Тверь».
- В багажнике автомобиля, припаркованного возле торгового центра «Тверь Лэнд», 13 июля обнаружили мёртвых щенков хаски. Машина ВАЗ 2112, брошенная на стоянке, привлекла внимание прохожих благодаря резкому запаху и роящимся мухам, - говорится в видео.
Ветеринарная лаборатория заключила, что причиной смерти обеих собак стала остановка дыхания. Документы журналистам предоставили местные зоозащитники - официально информация не публиковалась.
Телеканал сообщил, что собак содержала тверчанка Дарья - известный хэндлер - профессионально занималась показом собак на выставках.
Где сейчас находится девушка неизвестно.
В Твери в брошенном авто нашли трупы хаски из Читы
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