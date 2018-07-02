Её тело выловили в Степной Протоке
Днём в субботу, 30 июня, в Улан-Удэ утонула женщина. Её тело выловили в Степной Протоке на Левом берегу примерно в половине третьего дня.
- Погибшая была в розовом купальнике, на вид 30-35 лет, - рассказали «Байкал-Daily» очевидцы.
Тело обнаружили спасатели, которых вызвали родственники. По предварительным данным, личность погибшей уже установлена.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Уде в двух разных местах обнаружили два тела. Об одном из них сообщила молодая мама, гулявшая с ребёнком.
В Улан-Удэ утонула женщина
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