В Иркутске борются за жизнь попавшего под трамвай ребёнка

ЧП произошло сегодня утром



9-летний мальчик попал под трамвай утром 27 июня на улице Декабрьских Событий в Иркутске. За его жизнь борются две бригады травматологов и хирургов Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Врачи выполнили экстренную операцию, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.



Как сообщил заместитель главного врача Иркутской станции скорой медицинской помощи Василий Артамонов, информация о ДТП поступила на станцию в 10:55 часов. На место незамедлительно была направлена реанимационная бригада. Через 12 минут врачи приступили к оказанию медицинской помощи.



Известно, что на месте ДТП оказался медработник, который до прибытия реанимобиля наложил ребёнку кровоостанавливающий жгут с повязкой. Прибывшая на место бригада выполнила обезболивание, а также другие необходимые медицинские манипуляции и доставила пациента в городскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.



Заместитель главного врача медорганизации Дмитрий Шевцов доложил, что пациент находился в состоянии шока. За здоровье ребёнка боролись две бригады – бригада травматологов и бригада хирургов.



Медицинские работники связались с родственниками ребёнка. Родители в настоящее время находятся в больнице рядом с сыном.



Состояние ребенка оценивается как стабильное тяжёлое. По прогнозам врачей, пациенту предстоит еще две операции.



