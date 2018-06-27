ЧП произошло сегодня утром
9-летний мальчик попал под трамвай утром 27 июня на улице Декабрьских Событий в Иркутске. За его жизнь борются две бригады травматологов и хирургов Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Врачи выполнили экстренную операцию, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.
Как сообщил заместитель главного врача Иркутской станции скорой медицинской помощи Василий Артамонов, информация о ДТП поступила на станцию в 10:55 часов. На место незамедлительно была направлена реанимационная бригада. Через 12 минут врачи приступили к оказанию медицинской помощи.
Известно, что на месте ДТП оказался медработник, который до прибытия реанимобиля наложил ребёнку кровоостанавливающий жгут с повязкой. Прибывшая на место бригада выполнила обезболивание, а также другие необходимые медицинские манипуляции и доставила пациента в городскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.
Заместитель главного врача медорганизации Дмитрий Шевцов доложил, что пациент находился в состоянии шока. За здоровье ребёнка боролись две бригады – бригада травматологов и бригада хирургов.
Медицинские работники связались с родственниками ребёнка. Родители в настоящее время находятся в больнице рядом с сыном.
Состояние ребенка оценивается как стабильное тяжёлое. По прогнозам врачей, пациенту предстоит еще две операции.
В Иркутске борются за жизнь попавшего под трамвай ребёнка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парни встречали рассвет с выпускниками местной школы
ЧП произошло сегодня утром
Оправдания родителей типичны: «Мы отвернулись на минутку»
Несовершеннолетнего велосипедиста сбил водитель Toyota Lite Ace Noah на трассе Р-255 «Сибирь» сегодня, 27 июня, около 9:20
Женщина защищала козлёнка из стада
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Сам мужчина не женат и детей не имеет
Это произошло на крыше заброшенного здания
Гибель людей на воде снизилась на 30 %
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
В день поступает около 20 сообщений
Один оперативно потушили в тот же день
Уголовное дело на виновного прекращено
Парня разыскали в болотистой местности