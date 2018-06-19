Иркутянин осуждён за хранение дома боеприпасов

Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире мужчины



Ленинский районный суд Иркутска осудил горожанина за незаконное хранение боеприпасов.



В ходе внепланового мероприятия сотрудники УФСБ по Иркутской области провели обыск в квартире мужчины. Были обнаружены 22 охотничьих патрона кольцевого воспламенения, изготовленные заводским способом. Они могут использоваться в нарезном охотничьем и спортивном оружии бокового боя (Барс, БИ, БК, ИЖ, КО, МБО, МЦ, ТОЗ и др.), исправны и пригодны для производства выстрелов.



- Из показаний подсудимого было установлено, что данные патроны были куплены им около 2 лет назад на рынке у незнакомого ему мужчины. Пользоваться он патронами не собирался, почему не сдал в органы полиции, ответить не смог, - сообщает пресс-служба суда.



Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы.



