Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире мужчины
Ленинский районный суд Иркутска осудил горожанина за незаконное хранение боеприпасов.
В ходе внепланового мероприятия сотрудники УФСБ по Иркутской области провели обыск в квартире мужчины. Были обнаружены 22 охотничьих патрона кольцевого воспламенения, изготовленные заводским способом. Они могут использоваться в нарезном охотничьем и спортивном оружии бокового боя (Барс, БИ, БК, ИЖ, КО, МБО, МЦ, ТОЗ и др.), исправны и пригодны для производства выстрелов.
- Из показаний подсудимого было установлено, что данные патроны были куплены им около 2 лет назад на рынке у незнакомого ему мужчины. Пользоваться он патронами не собирался, почему не сдал в органы полиции, ответить не смог, - сообщает пресс-служба суда.
Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы.
Иркутянин осуждён за хранение дома боеприпасов
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