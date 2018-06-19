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В Иркутской области утонули двое мужчин

Происшествия, 
Две трагедии на воде за один выходной день зафиксированы в Иркутской области

Двое человек стали жертвами собственной неосторожности, отдыхая у воды. Несмотря на то, что вода в водоёмах Прибайкалья ещё не прогрелась до достаточной для купания температуры, а общественные пляжи с местами для купания не открыты, желающих искупаться уже достаточно много, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, только 16 июня погибли двое мужчин. 55-летний иркутянин утонул, купаясь в озере садоводства «Озёрное» в Иркутске. Вблизи села Большой Кашелак Куйтунского района 33-летний молодой человек не вернулся с рыбалки на реке Кимильтей.

Всего с начала лета на водоёмах области утонули 9 человек.

- Как показывает практика, при установившейся жаркой погоде и прогревании воды до комфортной температуры риск гибели при купании увеличивается, - предупреждает главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов. – Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, опасно купаться в незнакомых и непредназначенных для этого местах. Надувные матрасы и круги также опасны – они неуправляемы, легко уносятся течением и легко сдуваются. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, отдыхая у воды, а при купании необходимо держать ребёнка на расстоянии вытянутой руки.

смерть утопление
 
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