Китаец пытался вывезти из Забайкалья 14 клыков в карманах

Их обнаружила служебная собака Читинской таможни



На таможенном посту МАПП Забайкальск у гражданина Китая, выезжавшего из России, были обнаружены 14 клыков животного.



Клыки мужчина скрывал в карманах одежды. Дериваты были обнаружены служебной собакой кинологического отдела таможни, которая прошла специальный курс обучения, сообщает пресс-служба Читинской таможни.



До этого гражданин КНР заявил об отсутствии у него товаров, запрещённых или ограниченных к вывозу, подлежащих обязательному письменному декларированию.



В настоящее время дериваты изъяты, направлены на экспертизу в Иркутск. Решается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях.



Справка:



Части тел различных животных учёные называют дериватами. На границе с Китаем российские таможенники изымают их довольно часто. В этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, используют в народной медицине. А когти, клыки волка и медведя используют как обереги и амулеты.



Во всём мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов.

