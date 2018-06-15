Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
На таможенном посту МАПП Забайкальск у гражданина Китая, выезжавшего из России, были обнаружены 14 клыков животного.
Клыки мужчина скрывал в карманах одежды. Дериваты были обнаружены служебной собакой кинологического отдела таможни, которая прошла специальный курс обучения, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
До этого гражданин КНР заявил об отсутствии у него товаров, запрещённых или ограниченных к вывозу, подлежащих обязательному письменному декларированию.
В настоящее время дериваты изъяты, направлены на экспертизу в Иркутск. Решается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях.
Справка:
Части тел различных животных учёные называют дериватами. На границе с Китаем российские таможенники изымают их довольно часто. В этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, используют в народной медицине. А когти, клыки волка и медведя используют как обереги и амулеты.
Во всём мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов.
Китаец пытался вывезти из Забайкалья 14 клыков в карманах
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