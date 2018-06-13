В селе Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области служебная собака обнаружила героин
У местного жителя было изъято два свёртка с героином общей массой 1,289 грамма. Они были изъяты при личном досмотре с помощью спаниеля по кличке Варвара.
Затем с помощью Варвары при осмотре жилища наркоторговца была обнаружено и изъято ещё 3,534 грамма героина в доме и 19,584 грамма в тайнике во дворе.
Варвара - воспитанница Андрея Федорко, инструктора-кинолога отдела охраны исправительной колонии №50 по Красноярскому краю. Всего на службе в уголовно-исправительной инспекции в крае состоит более 400 служебных собак. Они привлекаются не только для работы с осуждёнными – мохнатые стражи порядка помогают полицейским в раскрытии преступлений и поиске пропавших людей. Специально обученные собаки работают на обнаружении наркотических и взрывчатых веществ.
По информации пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю
Спаниель Варвара нашла героин у жителя Иркутской области
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