В Иркутской области правоохранители получили взятку 200 тысяч

Также мужчины попытались мошенническим путём похитить 1,5 миллиона



В Заларинский районный суд Иркутской области направлено уголовное дело бывших старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области и исполняющего обязанности заместителя руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области.



Мужчины обвиняются в получении крупной взятки с вымогательством и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудник полиции обвиняется также в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой насилия.



Как установлено пятым следственным управлением (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного СУ СКР, сотруднику полиции в январе 2016 года два жителя Иркутской области нанесли телесные повреждения. Полицейский решил им отомстить.



Используя свое должностное положение, он сообщил работникам СУ СКР о якобы полученной им оперативной информации о причастности к убийству лиц, с которыми у него произошел конфликт, а также родственника одного их них, являющегося предпринимателем.



В ходе проверки этой информации мужчины необоснованно доставлялись и удерживались в отделе полиции при непосредственном участии обвиняемого, который применил насилие в отношении одного из потерпевших и высказывал угрозы применения насилия.



Кроме того, без законных оснований были проведены обыски по месту жительства и работы предпринимателя. В результате нарушены конституционные права граждан на свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни и собственности.



Получив информацию о материальном состоянии предпринимателя, сотрудники полиции и следственного комитета, действуя по предварительному сговору, путём вымогательства в январе 2016 года получили от него взятку 200 тысяч рублей за освобождение его племянника и окончание следственных и оперативно-розыскных действий.



Летом 2017 года экс-сотрудники органов правоохранители совершили покушение на хищение путём обмана 1,5 миллиона рублей, которые принадлежали предпринимателю. Реализовать задуманное им не удалось в связи с задержанием, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

