12 Июня

11 Июня

Популярное

В Иркутской области правоохранители получили взятку 200 тысяч

Происшествия, 
Также мужчины попытались мошенническим путём похитить 1,5 миллиона

В Заларинский районный суд Иркутской области направлено уголовное дело бывших старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области и исполняющего обязанности заместителя руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области.

Мужчины обвиняются в получении крупной взятки с вымогательством и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудник полиции обвиняется также в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой насилия.

Как установлено пятым следственным управлением (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного СУ СКР, сотруднику полиции в январе 2016 года два жителя Иркутской области нанесли телесные повреждения. Полицейский решил им отомстить.

Используя свое должностное положение, он сообщил работникам СУ СКР о якобы полученной им оперативной информации о причастности к убийству лиц, с которыми у него произошел конфликт, а также родственника одного их них, являющегося предпринимателем.

В ходе проверки этой информации мужчины необоснованно доставлялись и удерживались в отделе полиции при непосредственном участии обвиняемого, который применил насилие в отношении одного из потерпевших и высказывал угрозы применения насилия.

Кроме того, без законных оснований были проведены обыски по месту жительства и работы предпринимателя. В результате нарушены конституционные права граждан на свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни и собственности.

Получив информацию о материальном состоянии предпринимателя, сотрудники полиции и следственного комитета, действуя по предварительному сговору, путём вымогательства в январе 2016 года получили от него взятку 200 тысяч рублей за освобождение его племянника и окончание следственных и оперативно-розыскных действий.

Летом 2017 года экс-сотрудники органов правоохранители совершили покушение на хищение путём обмана 1,5 миллиона рублей, которые принадлежали предпринимателю. Реализовать задуманное им не удалось в связи с задержанием, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области правоохранители получили взятку 200 тысяч
Происшествия, 12.06.2018
Также мужчины попытались мошенническим путём похитить 1,5 миллиона
В Улан-Удэ сгорел цех сборки мебели (видео)
В Улан-Удэ сгорел цех сборки мебели (видео)
Происшествия, 12.06.2018
Пожар повредил множество соседних офисных и производственных помещений
В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
В Братске двое суток не могут найти 9-летнюю девочку
Происшествия, 12.06.2018
Уже обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий
Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников
Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников
Происшествия, 12.06.2018
Спасатели на вертолёте МЧС России эвакуируют женщину
Воспитанник детского дома в Бурятии совершил четвёртую кражу
Происшествия, 12.06.2018
При этом мальчик находился под надзором районной комиссии по делам несовершеннолетних
Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре
Улан-удэнец обгорел на 80% на пожаре
Происшествия, 12.06.2018
Мужчина госпитализирован в реанимацию
Известный улан-удэнец погиб на рок-фестивале
Известный улан-удэнец погиб на рок-фестивале
Происшествия, 12.06.2018
Близкие сочувствуют гибели Константина Кожевникова и собирают деньги на транспортировку и организацию похорон
В Иркутской области полиция разыскала заблудившихся туристов
Происшествия, 12.06.2018
Мужчины хотели сократить путь в лесу, сойдя с дороги
Житель Бурятии ответит за брошенный в лесу окурок
Происшествия, 12.06.2018
Мужчина оштрафован, а по суду ещё оплатит затраты на тушение и вред, нанесённый лесу
В Улан-Удэ пострадал перебегавший дорогу вне зебры пешеход
Происшествия, 11.06.2018
10-го июня около двух ночи водитель «Тойоты Аллион» на улице Бабушкина сбил пешехода
Семья из трёх человек утонула при переправе через реку в Забайкалье
Происшествия, 11.06.2018
Семья из трёх человек вечером 10 июня погибла при переправе через реку Шилку в городской черте Сретенска, сообщил ИА «Чита.Ру» 11 июня дежурный ЕДДС района
В Улан-Удэ нашли кладбище домашних животных
Происшествия, 11.06.2018
В конце мае в социальной сети «Вконтакте» появилась информация, что рядом с посёлком Восточный находится несанкционированное захоронение домашних животных
В Улан-Удэ сгорел нежилой дом
Происшествия, 11.06.2018
Днём 10-го июня по улице Бийская загорелся нежилой дом
Роспотребнадзор: Жители Бурятии гибнут от загрязненного воздуха
Происшествия, 11.06.2018
Экологи заявили, что причиной смерти многих россиян является загрязнённый воздух, в котором содержится формальдегид, тяжелые металлы и другие ядовитые вещества

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^