Воспитанник детского дома в Бурятии совершил четвёртую кражу

При этом мальчик находился под надзором районной комиссии по делам несовершеннолетних



Несовершеннолетний житель Хоринского района открыл незапертую переднюю пассажирскую дверь автомобиля и похитил из салона телефон. Хозяину был причинён ущерб на 19 тысяч рублей.



Подросток является воспитанником детского центра, характеризуется отрицательно. Он не посещает уроки по неуважительным причинам, имеет много пропусков, не аттестован по большинству предметов, на дополнительные занятия не ходит, кружки и секции не посещает.



В период самовольного ухода из детского дома, мальчик украл велосипед, уголовное дело было прекращено судом. И ранее он привлекался к уголовной ответственности за две кражи, уголовные дел тоже были прекращены. Юный правонарушитель был передан под надзор районной комиссии по делам несовершеннолетних на 1 год.



- Однако указанные меры не возымели положительного воздействия. КДН и ЗП района не справилась со своими обязанностями по надзору за несовершеннолетним, вследствие чего, последний совершил новое преступление в период действия принудительных мер воспитательного воздействия, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Приговором суда несовершеннолетний признан виновным в краже и получил 1 год лишения свободы. Но вновь освобождён от наказания и направлен на 2 года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

