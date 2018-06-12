Житель Бурятии ответит за брошенный в лесу окурок

Мужчина оштрафован, а по суду ещё оплатит затраты на тушение и вред, нанесённый лесу



В Хоринский районный суд поступил иск прокурора района к местному жителю.



Из материалов дела следует, что мужчина, находясь в лесном массиве, бросил непотушенный окурок сигареты. В результате произошло возгорание лесной подстилки, пожар охватил 3 сотки. На тушение пожара ушло 32,6 тысячи рублей.



Прокурор требовал взыскать с обвиняемого затраченную сумму, а также обязать его возместить причинённый лесному фонду вред.



Мужчина уже был привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека. И получил штраф 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

