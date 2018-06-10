В Улан-Удэ под колёса «Жигулей» попал 4-летний мальчик

По словам очевидцев, под колёса на пешеходном переходе также попала женщина и ещё один ребёнок
Накануне около 18:10 произошло ДТП в Улан-Удэ на улице Бабушкина.
62-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» следуя по ул. Бабушкина в направлении Бульвара Карла Маркса, с включенным правым указателем поворота в районе дома 29, по ул. Бабушкина совершил наезд на пешехода. Всё произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП 4-летний мальчик госпитализирован в БСМП. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленную рану теменной области справа и перелом правой ноги.
По словам очевидцев аварии, под колёса также попала женщина и ещё один ребёнок. Сейчас пострадавшие в ДТП ищут свидетелей.
Всего с начала 2018 года в Улан-Удэ произошло – 109 ДТП; погибло – 6 человек; травмировано – 123 человека.
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