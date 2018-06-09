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В Бурятии водителей-наркоманов лишили прав

Происшествия, 
Мужчины состояли на учёте в наркодиспансере

Как выяснила проверка прокуратуры Кяхтинского района, двое граждан, состоящих на диспансерном учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения. Однако садиться за руль наркозависимым нельзя, поскольку это создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- Учитывая, что наличие такого диагноза является основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами, прокурором района в Кяхтинский районный суд направлены административные исковые заявления, - уточняют в прокуратуре.

Суд признал водительские удостоверения недействительными. Решения суда вступили в законную силу.
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