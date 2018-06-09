В Бурятии водителей-наркоманов лишили прав

Мужчины состояли на учёте в наркодиспансере



Как выяснила проверка прокуратуры Кяхтинского района, двое граждан, состоящих на диспансерном учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов», имели водительские удостоверения. Однако садиться за руль наркозависимым нельзя, поскольку это создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Учитывая, что наличие такого диагноза является основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами, прокурором района в Кяхтинский районный суд направлены административные исковые заявления, - уточняют в прокуратуре.



Суд признал водительские удостоверения недействительными. Решения суда вступили в законную силу.

