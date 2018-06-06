Злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки
4 июня, в отдел внутренних дел Железнодорожного района обратилась 95-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Пожилая женщина рассказала, что только что на неё напал бывший сосед, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- Постучав в дверь, злоумышленник представился именем сына и, когда пенсионерка открыла ему дверь, мужчина ворвался в квартиру и стал искать деньги. Мужчина знал, что в этот день соседи получили пенсию, и вскоре действительно обнаружил 25 тысяч рублей. С легкостью преодолев слабое сопротивление пожилой женщины, он скрылся с деньгами, - рассказывают в ведомстве.
Полицейские задержали 30-летнего неработающего, ранее судимого улан-удэнца, неоднократно доставлявшегося сотрудниками полиции за нарушения общественного порядка. Все украденные деньги он успел потратить на спиртное.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Сосед отобрал пенсию у 95-летней улан-удэнки
Происшествия, Фото:
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