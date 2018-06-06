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Сосед отобрал пенсию у 95-летней улан-удэнки

Сосед отобрал пенсию у 95-летней улан-удэнки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник ворвался в квартиру пенсионерки

4 июня, в отдел внутренних дел Железнодорожного района обратилась 95-летняя местная жительница с заявлением о грабеже. Пожилая женщина рассказала, что только что на неё напал бывший сосед, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

- Постучав в дверь, злоумышленник представился именем сына и, когда пенсионерка открыла ему дверь, мужчина ворвался в квартиру и стал искать деньги. Мужчина знал, что в этот день соседи получили пенсию, и вскоре действительно обнаружил 25 тысяч рублей. С легкостью преодолев слабое сопротивление пожилой женщины, он скрылся с деньгами, - рассказывают в ведомстве.

Полицейские задержали 30-летнего неработающего, ранее судимого улан-удэнца, неоднократно доставлявшегося сотрудниками полиции за нарушения общественного порядка. Все украденные деньги он успел потратить на спиртное.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
 
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