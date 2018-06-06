Лесники подключились в тушению пожара на землях минобороны в Бурятии

В Бурятии ликвидировано 4 очага, 2 локализовано и 1 очаг (на землях министерства обороны) продолжает действовать, сообщает пресс-служба РАЛХ.
Лесники подключились к тушению лесного пожара, действующего на землях министерства обороны в Селенгинском районе с 31 мая. На конец суток площадь очага составляет около 300 га. Бульдозер Селенгинского лесхоза со вчерашнего дня проводит прокладку минерализованных полос. Работы практически завершены. На сегодня запланировано проведение отжигов.
Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 9 термоточек в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.