Лесники подключились в тушению пожара на землях минобороны в Бурятии



Лесники подключились к тушению лесного пожара, действующего на землях министерства обороны в Селенгинском районе с 31 мая. На конец суток площадь очага составляет около 300 га. Бульдозер Селенгинского лесхоза со вчерашнего дня проводит прокладку минерализованных полос. Работы практически завершены. На сегодня запланировано проведение отжигов.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

Кроме того, на территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 9 термоточек в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.