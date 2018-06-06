Преступление произошло ночью
Накануне к полицейским Забайкальского края обратилась предприниматель из села Верхние Усугли, которая рассказала, что из её магазина украли продукты и спиртное. В помещение преступник попал ночью, взломав дверные замки.
Стражам порядка удалось установить личность преступника. Им оказался 47-летний односельчанин пострадавшей, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Он признался в краже. Похищенное изъято и передано владелице магазина.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Забайкалец украл из магазина алкоголь и продукты
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