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В Бурятии осудили браконьера

В Бурятии осудили браконьера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В составе ОПГ преступники выловили рыбы на 160 тысяч рублей

5 июня вступил в законную силу приговор Тункинского районного суда республики в отношении жителя посёлка Кырен. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир, расположенном в Окинском районе, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия.

В июле прошлого года пограничники управления ФСБ России по республике Бурятия и Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на озере Ильчир задержали пятерых браконьеров. Они успели выловить 668 особей хариуса, налима и ленка. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.

- В связи с полным погашением нанесённого ущерба и деятельным раскаянием в отношении четверых задержанных уголовное преследование было прекращено. Один из участников преступной группы свою вину не признал, укрывался от органов дознания и совершил сопутствующее преступление в период расследования уголовного дела, - уточняют в ведомстве.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов Тункинский районный суд 24 мая признал его винновым и приговорил к трём годам условно с испытательным сроком 3 года. 
 
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