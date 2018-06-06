В составе ОПГ преступники выловили рыбы на 160 тысяч рублей
5 июня вступил в законную силу приговор Тункинского районного суда республики в отношении жителя посёлка Кырен. Мужчина незаконно ловил рыбу на озере Ильчир, расположенном в Окинском районе, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия.
В июле прошлого года пограничники управления ФСБ России по республике Бурятия и Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на озере Ильчир задержали пятерых браконьеров. Они успели выловить 668 особей хариуса, налима и ленка. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.
- В связи с полным погашением нанесённого ущерба и деятельным раскаянием в отношении четверых задержанных уголовное преследование было прекращено. Один из участников преступной группы свою вину не признал, укрывался от органов дознания и совершил сопутствующее преступление в период расследования уголовного дела, - уточняют в ведомстве.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов Тункинский районный суд 24 мая признал его винновым и приговорил к трём годам условно с испытательным сроком 3 года.
В Бурятии осудили браконьера
Происшествия, Фото:
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