Читинец крал у посетителей кафе телефоны

Однажды он напал на одну из своих жертв, потому что не смог незаметно стащить гаджет из кармана



В апреле и мае читинец украл у двух посетителей кафе телефоны и ограбил местного жителя. Как выяснили стражи порядка, подозреваемый знакомился в кафе с посетителями и незаметно вытаскивал гаджеты из карманов курток, сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.



- В одном случае, совершить кражу телефона во время застолья не удалось, тогда злоумышленник вышел следом за своей жертвой на улицу. Там он нанёс ему побои и похитил сотовый телефон, банковскую карту, серебряные украшения, деньги и сумку с документами, - уточняют в ведомстве.



Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 26-летний читинец. Сейчас он находится под стражей. По фактам двух краж и грабежа возбуждены уголовные дела. Часть украденного изъята.

