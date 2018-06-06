Однажды он напал на одну из своих жертв, потому что не смог незаметно стащить гаджет из кармана
В апреле и мае читинец украл у двух посетителей кафе телефоны и ограбил местного жителя. Как выяснили стражи порядка, подозреваемый знакомился в кафе с посетителями и незаметно вытаскивал гаджеты из карманов курток, сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.
- В одном случае, совершить кражу телефона во время застолья не удалось, тогда злоумышленник вышел следом за своей жертвой на улицу. Там он нанёс ему побои и похитил сотовый телефон, банковскую карту, серебряные украшения, деньги и сумку с документами, - уточняют в ведомстве.
Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 26-летний читинец. Сейчас он находится под стражей. По фактам двух краж и грабежа возбуждены уголовные дела. Часть украденного изъята.
Читинец крал у посетителей кафе телефоны
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