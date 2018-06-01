Забайкалец стащил инструменты у дорожников

Мужчина совершил кражу ночью



В начале недели в ОМВД России по Улетовскому району поступило заявление от прораба организации, осуществляющей ремонт дороги в районе села Хадакта, о том, что в ночное время совершена кража электроинструментов из автомашины «Ниссан».



В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который до этого видел находящиеся в машине инструменты.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенных инструментов изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

