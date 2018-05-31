В Улан-Удэ прикрыли дом с проститутками





- В рамках возбужденного уголовного дела проверяется факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних, следственный комитет Бурятии проводит проверку, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по республике.

В одном из садовых товариществ города за занятие проституцией к административной ответственности привлечены 8 девушек. Проституткам грозит до двух тысяч штрафа, сообщили «Байкал-Daily» в МВД Бурятии.Однако был ли это организованный бордель или интимный притон предстоит выяснить следователям. По словам местных жителей, в неприметный дачный домик регулярно приезжали множество иномарок, из которых выходили мужчины, из дома доносились стоны.По некоторым данным, интим-услугами занимались также две несовершеннолетние девушки. Эту информацию проверяет следственный комитет Бурятии, уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского Следкома.