В Улан-Удэ прикрыли дом с проститутками

8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
В одном из садовых товариществ города за занятие проституцией к административной ответственности привлечены 8 девушек. Проституткам грозит до двух тысяч штрафа, сообщили «Байкал-Daily» в МВД Бурятии.
Однако был ли это организованный бордель или интимный притон предстоит выяснить следователям. По словам местных жителей, в неприметный дачный домик регулярно приезжали множество иномарок, из которых выходили мужчины, из дома доносились стоны.
По некоторым данным, интим-услугами занимались также две несовершеннолетние девушки. Эту информацию проверяет следственный комитет Бурятии, уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского Следкома.
- В рамках возбужденного уголовного дела проверяется факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних, следственный комитет Бурятии проводит проверку, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по республике.
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8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
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