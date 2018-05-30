В Улан-Удэ пьяной виновнице ДТП едва не сломали руки



- Между участниками ДТП возник жаркий спор. Они оскорбляли друг друга, водитель потерпевшей машины пытался выломать руки виновницы. Супруг не мог ей помочь, - уточняют очевидцы.



Автомобили получили механические повреждения. В УГИБДД по Бурятии информация об этом дорожном инциденте не поступала.



По счастливой случайности в аварии обошлось без пострадавших. Однако, как рассказали «Байкал-Daily» свидетели аварии, между водителями произошла потасовка.