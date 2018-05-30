В Улан-Удэ пьяной виновнице ДТП едва не сломали руки

Накануне вечером в микрорайоне Мясокомбинат произошло ДТП. Со слов очевидцев, пьяная женщина за рулём «ВАЗа» выехала на проезжую часть и столкнулась с «Тойотой Короллой». Также в салоне отечественного автомобиля находилась 2-летняя малышка и супруг-инвалид.
По счастливой случайности в аварии обошлось без пострадавших. Однако, как рассказали «Байкал-Daily» свидетели аварии, между водителями произошла потасовка.
- Между участниками ДТП возник жаркий спор. Они оскорбляли друг друга, водитель потерпевшей машины пытался выломать руки виновницы. Супруг не мог ей помочь, - уточняют очевидцы.
Автомобили получили механические повреждения. В УГИБДД по Бурятии информация об этом дорожном инциденте не поступала.