В Иркутске наркоман обокрал Казанскую церковь









По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».







Накануне сотрудники межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» передали в Храм Иконы Казанской Божьей Матери похищенные ювелирные изделия.Преступление было совершено ночью 17 мая. Служители церкви, прибывшие на утреннюю литургию, обнаружили пропажу серебряных изделий из церковной лавки, а также золотых украшений, оставленных прихожанами в качестве пожертвования.По предварительной информации, неизвестный тайно похитил порядка 300 ювелирных изделий на сумму свыше 312 тысяч рублей. Одна из служительниц описала приметы предполагаемого преступника. И уже через несколько часов оперативники задержали злоумышленника. При себе у него находилась часть похищенных ценностей - несколько золотых цепочек, различные кольца.В отделе полиции 42-летний нигде не работающий иркутянин пояснил, что вечером спрятался в храме, совершил кражу и утром беспрепятственно покинул помещение. Известно, что он страдает наркотической зависимостью и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.Настоятель Казанского храма протоиерей Сергий Кульпинов поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в служении на благо Отечества. На протяжении длительного времени жители областного центра в качестве пожертвования передавали в храм ювелирные изделия, фамильные ценности. В дальнейшем планировалось использовать их для оформления оклада Иконы Божией Матери «Знамение».