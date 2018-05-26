Иркутянка избила бывшую жену своего сожителя

Женщина оштрафована за рукоприкладство



Куйбышевский районный суд Иркутска привлек горожанку к административной ответственности за нанесение побоев.



В марте женщина в доме на улице Освобождения нанесла побои бывшей жене своего сожителя. Но насилие не повлекло причинения вреда здоровью, поэтому уголовное дело не было возбуждено.



Действия женщины были квалифицированы судом как нанесение побоев. Виновной назначен штраф 5 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.



Читают сейчас

Жительница Монголии осуждена за контрабанду патронов Происшествия, Кяхтинский районный суд вынес приговор за попытку провезти патроны в соседнюю страну

В Усолье-Сибирском «москитка» не удержала ребёнка от падения из окна Происшествия, В Усолье-Сибирском накануне вечером из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трёхлетний мальчик

На центральном рынке Улан-Удэ обнаружили незаконный омуль Происшествия, Проверки мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции, проведённые природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росрыболовства, Роспотребнадзора, ветеринарии, вскрыли факты незаконного оборота омуля

В Бурятии найдены пропавшие на рыбалке дети Происшествия, Сегодня в 12.40 в отдел МВД обратилась женщина с сообщением о том, что накануне в 17.00 трое ее сыновей – 8, 9 и 11 лет ушли на рыбалку на озеро Гусиное и не вернулись