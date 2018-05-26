Женщина оштрафована за рукоприкладство
Куйбышевский районный суд Иркутска привлек горожанку к административной ответственности за нанесение побоев.
В марте женщина в доме на улице Освобождения нанесла побои бывшей жене своего сожителя. Но насилие не повлекло причинения вреда здоровью, поэтому уголовное дело не было возбуждено.
Действия женщины были квалифицированы судом как нанесение побоев. Виновной назначен штраф 5 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Иркутянка избила бывшую жену своего сожителя
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